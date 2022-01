Speciale energia: Depa (Grecia) e Gazprom raggiungono accordo sul prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società greca Depa Emporias e la russa Gazprom hanno raggiunto un accordo sul prezzo del gas naturale. Ne dà l’annuncio un comunicato di Depa nel quale si parla di un negoziato terminato con “un accordo in termini favorevoli per il mercato greco”. Il nuovo accordo, parte del contratto con Gazprom in essere fino al 2026, assicura un prezzo competitivo per la Grecia dal 2022 in poi, rispetto ai livelli attuali, afferma il comunicato, che tuttavia non menziona un prezzo specifico. L’accordo crea “un argine per le famiglie greche nel mezzo di una prolungata crisi energetica”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Kostas Skrekas. (Gra)