Speciale energia: Russia, vicepremier Novak, Mosca ripristinerà entro febbraio 85 per cento produzione petrolio tagliata da Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ripristinerà entro febbraio la produzione dell'85 per cento del livello massimo di riduzioni previste dall'accordo dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio allargata (Opec+). Lo ha dichiarato il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo, Aleksandr Novak, al canale televisivo "Russia 24", precisando che saranno prodotti 1,7 milioni di barili di petrolio in più al giorno. Nel maggio 2020 l'Opec+ ha tagliato la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno a causa di un calo della domanda della materia prima causato dalla pandemia di coronavirus. Al termine della riunione odierna, l'Opec+ ha deciso di confermare l'aumento della produzione di petrolio a febbraio di 400 mila barili al giorno. (Rum)