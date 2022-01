Speciale energia: Russia, vicepremier Novak, incertezze legate a Omicron ma nessun calo domanda petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono presenti incertezze nel mercato petrolifero dovute alla variante Omicron di coronavirus, ma ciò non porta ad una diminuzione della domanda globale. Lo ha affermato il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo, Aleksandr Novak, al canale televisivo "Russia 24". "Riteniamo che sia necessario continuare ad adempiere agli obblighi che l'Opec+ ha assunto nell'ambito dell'incremento della produzione", ha precisato Novak, in riferimento alla decisione odierna del cartello di aumentare di 400 mila barili al giorno la produzione di petrolio a febbraio. (Rum)