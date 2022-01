Speciale energia: Abruzzo, bolletta energetica salata, appello Cna non 'spegnete' le micro imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bolletta energetica grava in modo spropositato sui conti delle micro imprese, che corrono così davvero il rischio di "spegnersi". A lanciare l'allarme è la Cna Abruzzo, che per bocca del suo presidente regionale e ora anche vice presidente nazionale, Savino Saraceni, chiede "una immediata riforma strutturale della bolletta elettrica, perché le Pmi pagano il prezzo dell'energia più alto d'Europa". Studi della stessa confederazione artigiana e delle altre sigle di categoria hanno infatti reso noto che si tratta del 33,5 per cento in più rispetto alla media dei Paesi Ue, "con il risultato - ha osservato ancora Saraceni - che per i nostri piccoli imprenditori l'energia elettrica risulta costare quattro volte di più rispetto a una grande industria, e tutto questo per l'assurdo meccanismo secondo cui 'meno consumi e più paghi', applicato agli oneri parafiscali in bolletta, che finiscono con l'aumentare del 35 per cento il costo finale dell'energia". A spiegare nel dettaglio gli elementi "perversi" dell'attuale calcolo del costo dell'energia è il responsabile regionale della Cna per il settore, Gabriele Marchese: "Il problema è che il peso degli oneri di sistema è distribuito tra le diverse categorie di utenti in modo niente affatto proporzionale, visto che non è allineato al consumo di energia effettivo. Le aziende che operano in regime di bassa tensione, a differenza degli impianti industriali che agiscono invece in alta o altissima tensione, a fronte di una quota di consumi energetici complessiva del 32 per cento, al momento di pagare la bolletta devono sborsare ben il 49 per cento degli oneri generali di sistema, ovvero 4,7 miliardi di euro". (Gru)