Speciale energia: Libano, Unifil realizza progetto di illuminazione pubblica sostenibile a Tiro

- I caschi blu italiani della missione in Libano Unifil realizzano un progetto di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici sul lungomare di Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. Con la concretizzazione di un nuovo progetto di energia solare per alimentare l’illuminazione del lungomare dell’antica città Tiro, i caschi blu italiani della missione Unifil continuano ad incentivare l’energia sostenibile in favore della società libanese. I lavori hanno riguardato la realizzazione dell’illuminazione pubblica, e del relativo impianto fotovoltaico per l’alimentazione della stessa, che si inquadra nell’ambito degli interventi per amministrazione civile, settore autorità locali, con lo scopo di apportare beneficio alla comunità mediante il miglioramento dell’illuminazione del lungomare dell’antica città fenicia di Tiro con l’ulteriore obbiettivo di incrementare la sicurezza nelle aree meno illuminate. (Com)