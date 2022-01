Ecuador: presidente Lasso accusa leader movimento indigeno di voler fare cadere il governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo uno schema varato durante il governo dell'ex presidente Lenin Moreno, il prezzo dei carburanti viene regolato mensilmente in base a un sistema di fasce. I rincari delle benzine aumentano anche il costo di produzione degli alimenti, motivo di una protesta che i lavoratori del settore uniscono alla richiesta di intervenire contro il contrabbando di prodotti agroalimentari e in favore di un maggiore controllo dell'importazione di cibo dall'estero. Al tempo stesso si chiede al governo di attivare piani di credito agevolati, e interventi infrastrutturali per agevolare la ripresa del comparto. (segue) (Brb)