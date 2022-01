Ecuador: presidente Lasso accusa leader movimento indigeno di voler fare cadere il governo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ecuadoriano si trova peraltro ad affrontare un più ampio capitolo di confronto con le parti sociali. Convinto di non voler rianimare il clima di forte tensione del 2019, il presidente Guillermo Lasso ha stilato un calendario di incontri con diverse organizzazioni di settore, non sempre andate a buon fine. I confronti più delicati sono con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), attore chiave della scena politica locale, se non altro in termini numerici. Forti di una posizione tradizionalmente più radicale, la Conaie non intende cedere sulla richiesta di congelare il prezzo dei carburanti, denunciando la revoca dei sussidi come un ingiustificato tributo alle politiche restrittive imposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Tesi anche i rapporti con il Fronte unitario dei lavoratori (Fut), che respinge senza appello la riforma del lavoro. (segue) (Brb)