Tunisia: avvocato Dilou, ex ministro Giustizia Bhiri in gravi condizioni sanitarie

- Le condizioni sanitarie dell'ex ministro della Giustizia e leader del movimento islamico tunisino Ennahda, Nouriddine Bhiri, sono molto gravi. Lo ha affermato l'avvocato e membro della squadra di difesa Samir Dilou in una conferenza stampa, durante la quale ha lanciato un appello urgente alle organizzazioni per i diritti umani affinché intervengano. Dilou ha aggiunto che Bhiri sta attualmente portando avanti uno sciopero della fame. Da parta sua, la moglie del leader islamico arrestato, Saida Al Akrimi, ha riferito che si recherà all'ospedale di Biserta, dove è ricoverato suo marito, dopo essere stata informata dal ministro dell'Interno Taoufik Charfeddine della possibilità di fargli visita con i suoi figli. Secondo Charfeddine, Bhiri è stato arrestato lo scorso venerdì in quanto “sospettato di terrorismo”. Il ministro ha fatto riferimento anche a documenti di identità e passaporti falsi che il numero due del partito Ennhada avrebbe fatto consegnare, tra gli altri, a una donna siriana. (segue) (Tut)