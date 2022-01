Francia: Covid, governo difende le frasi di Macron contro i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese difende le recenti dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che i un'intervista al quotidiano "Le Parisien" ha dichiarato di voler "rompere le scatole" ai non vaccinati contro il coronavirus. "In Francia oggi chi rovina la vita a chi?", ha chiesto in modo retorico il portavoce del governo, Gabriel Attal, rispondendo in conferenza stampa ai giornalisti. "Sono quelli che si oppongono al vaccino", ha aggiunto Attal. Secondo il portavoce, le frasi dette da Macron rispecchiano la posizione "di una grande parte dei francesi". (Frp)