I fatti del giorno - America Latina (5)

- Brasile: Rio de Janeiro cancella il Carnevale per il secondo anno consecutivo - La città brasiliana di Rio de Janeiro ha per il secondo anno consecutivo cancellato le sfilate di Carnevale, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco, Eduardo Paes, dopo un incontro con le autorità sanitarie. "Il carnevale di strada, per sua stessa natura, per l'aspetto democratico che ha, rende impossibile esercitare qualsiasi tipo di controllo", ha detto Paes in un intervento trasmesso in diretta. A differenza dell’anno scorso si terranno le sfilate delle scuole di samba, a cui si potrà assistere dagli spalti del Sambodromo di Rio de Janeiro osservando le misure di prevenzione. Il Carnevale di Rio de Janeiro attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone. (Res)