I fatti del giorno - Italia

- Vaccino: Figliuolo, ieri somministrate oltre 640 mila dosi - "Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale nazionale, che ieri ha fatto registrare oltre 640 mila somministrazioni, con 64 mila prime dosi - 34 mila delle quali in favore di bambini tra i 5 e gli 11 anni di età - e 532 mila richiami". E' quanto si legge in una nota la struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. (segue) (Rin)