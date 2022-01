I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione: Istat, +0,4 per cento a dicembre, +3,9 per cento su anno - Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4 per cento su base mensile e del 3,9 per cento su base annua (da +3,7 per cento del mese precedente). Così l'Istat in una nota. Secondo l'Istituto di statistica, in media, nel 2021 i prezzi al consumo registrano una crescita pari a +1,9 per cento (-0,2 per cento nel 2020). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“inflazione di fondo”), i prezzi al consumo crescono dello 0,8 per cento (+0,5 per cento nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici dello 0,7 per cento (come nel 2020). L’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati (da +1,4 per cento di novembre a +2,0 per cento) sia non lavorati (da +1,5 per cento a +3,6 per cento), ai prezzi dei Beni durevoli (da +0,4 per cento a +0,8 per cento) e a quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9 per cento a +2,3 per cento); i prezzi dei Beni energetici, pur mantenendo una crescita molto sostenuta, rallentano (da +30,7 per cento a +29,1 per cento), a causa di quelli della componente non regolamentata (da +24,3 per cento a +22,0 per cento), mentre la crescita dei prezzi della componente regolamentata rimane pressoché stabile (da +41,8 per cento a +41,9 per cento). (segue) (Rin)