I fatti del giorno - Italia (5)

19 luglio 2021

- Covid: nuove misure anti contagio, oggi il Consiglio dei ministri - Si riunirà oggi il Consiglio dei ministri per varare nuove misure anti contagio. Il governo guidato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, metterà in atto tutte le strategie necessarie a porre un freno all’avanzata dei casi di Covid nel nostro Paese. Ieri record di positivi, con oltre 170 mila nuovi casi e tasso di positività al 13,9 per cento. Numeri importanti che costringono l’esecutivo a una nuova stretta che vada a toccare i non vaccinati. Ieri l’incontro tra Draghi ed il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in vista del Consiglio dei ministri è stato assolutamente positivo. Secondo quanto riferito da fonti del ministero, nel corso dell’incontro si è ragionato sul migliore utilizzo, ai fini del contrasto al picco pandemico, della flessibilità nel ricorso allo smart working già prevista dalle regole vigenti tanto per il lavoro privato quanto per il lavoro pubblico. (Rin)