- Kazakhstan: il presidente Tokayev scioglie il governo in risposta alle proteste - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha "accettato le dimissioni" del governo in carica a seguito delle violenze proteste scoppiate ieri sera nella capitale economica del Paese, Almaty. Lo riferisce una nota dell'ufficio presidenziale kazako, secondo cui Tokayev ha "firmato un decreto" che comporta le dimissioni immediate di tutti i membri dell'esecutivo, che continueranno ad occuparsi delle questioni correnti sino alla nomina di un nuovo governo. Il primo vicepremier Alikhan Smailov è stato nomina primo ministro ad interim per la durata della crisi. La nota presidenziale informa anche che il segretario di Stato Ktymbek Kusherbaev è stato rimosso dall'incarico e sostituito da Yerlak Karin; Murat Nurtleu è stato nominato invece primo vicepresidente del Comitato di sicurezza nazionale. (segue) (Res)