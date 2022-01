© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: Covid, corte boccia il pass vaccinale per le strutture educative - Una corte di Seul ha bloccato l'attuazione dell'obbligo di passaporto vaccinale per l'accesso alle strutture educative varato dal governo della Corea del Sud, giudicandolo incostituzionale in quanto prefigura "un grave svantaggio per le persone non vaccinate". La corte ha accolto un esposto presentato da gruppi di attivisti locali che chiedevano una ingiunzione contro l'obbligo di presentazione di un passaporto vaccinale o di un tampone Pcr negativo decretato dal ministero della Salute per chiunque intenda accedere a una struttura pubblica in Corea del Sud. Il pronunciamento di ieri, 4 dicembre, sospende l'obbligo per l'accesso alle istituzioni scolastiche o accademiche, biblioteche, sale di studi e caffè letterari, in attesa di una sentenza definitiva in merito alla costituzionalità del provvedimento. (segue) (Res)