- Hong Kong: Andrew Leung riconfermato alla presidenza del Consiglio legislativo - Andrew Leung Kwan-yuen è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo) per il secondo mandato consecutivo. Il veterano pro-Pechino è stato l’unico a concorrere per la carica, per la quale non è stato schierato alcun candidato pro-democrazia. Circostanze simili non si verificavano dal 1997, anno in cui l’ex colonia britannica ritornò alla Cina continentale. In un incontro con la stampa seguito alla nomina, Leung ha dichiarato l’intenzione di lavorare per garantire un governo patriottico a Hong Kong, minimizzando al contempo gli scontri tra parlamento ed esecutivo. (Res)