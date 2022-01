I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sociale: Acli Roma, opportunità di servizio civile per 13 giovani in progetti per bisognosi - È stato pubblicato il bando volontari per il servizio civile universale 2021/2022, e anche quest’anno le Acli di Roma aps e l’Us Acli Roma hanno presentato i propri progetti ai quali potranno prendere parte 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno così vivere un’esperienza di crescita e di servizio. "La loro energia -si legge in una nota di Acli Roma- e la loro creatività saranno la spinta per 6 progetti che si svolgeranno sul territorio metropolitano di Roma. Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, contrasto alla dispersione scolastica, educazione e promozione culturale, sostegno alle donne vittime di violenza, lotta alla dispersione sportiva e al digital divide. Questi gli ambiti su cui i giovani avranno l’occasione di concentrare il proprio impegno. 'Vivere bene e a lungo' (per 4 volontari): l’obiettivo è fornire strumenti che permettano alle persone anziane di vivere in buone condizioni di salute psicologiche e fisiche e di essere persone attive e non facilmente manipolabili da parte di possibili truffatori". (segue) (Rer)