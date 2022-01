I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 40enne con la lingua tranciata chiama i carabinieri, si indaga a Trastevere - Con la mezza lingua tagliata e rimasta nella stanza del b&b di Roma dove alloggiava, un 40enne belga, questa notte, ha chiamato i carabinieri da via degli Orti d'Alibert a Trastevere. Sul posto, poco dopo le tre, sono arrivati i militari e gli operatori di una ambulanza del 118 ai quali, l’uomo, ha tentato di spiegare con non poca difficoltà e senza riuscirci, cose gli fosse accaduto. Accompagnato dai carabinieri, è salito nella stanza dove alloggiava insieme ad una donna della stessa età, mostrando il moncone di lingua che era stato riposto nel frigobar. L’uomo, quindi, è stato accompagnato in ospedale a San Camillo per permettere ai sanitari di tentare di riattaccargli la lingua. I due, su quanto accaduto, hanno riferito versioni contrastanti, senza, però, che nessuno accusasse l’altro di gesti di violenza. Sulla vicenda, quindi i carabinieri continuano ad indagare. (segue) (Rer)