- I nuovi casi Covid che sono stati registrati in Toscana sono 16.957 su 67.310 test di cui 21.680 tamponi molecolari e 45.630 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,19 per cento (74,6 per cento sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. (Ren)