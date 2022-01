Nigeria: quattro detenuti uccisi e due feriti in tentativo di evasione dal carcere nello Stato di Osun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro detenuti sono stati uccisi e altri due sono in cura dopo un tentativo di evasione nel carcere di Kosere, nello Stato sud-occidentale di Osun, in Nigeria. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dall'emittente "Bbc", alcuni detenuti hanno ferito un carceriere e stavano per fuggire dalla struttura quando gli uomini della sicurezza li hanno fermati. I quattro detenuti sono stati uccisi e gli altri che volevano scappare sono stati catturati. Negli ultimi due anni la Nigeria ha assistito a frequenti episodi di evasioni carcerarie, in alcuni dei quali sono state uccise anche diverse guardie di sicurezza. (Res)