Georgia: Ong chiedono a presidente Zurabishvili di porre il veto su legge abolizione ispettorato statale

- Diverse organizzazioni non governative (Ong) in Georgia hanno chiesto alla presidente Salome Zurabishvili di porre il veto al disegno di legge sull'abolizione dell'ispettorato statale. Il partito di governo Sogno georgiano, "senza alcuna giustificazione o coinvolgimento degli attori interessati e dello stesso ispettorato, ha preso una decisione incostituzionale estremamente dannosa per la democrazia georgiana", hanno spiegato le Ong. Nei giorni scorsi, l'ambasciata Usa a Tbilisi ha rilasciato una nota in cui si condanna la scelta di Sogno georgiano di abolire il Servizio d'ispezione, una decisione giudicata "un vulnus" per l'attività del governo. Il Servizio è infatti incaricato di indagare sugli abusi della polizia e di proteggere la privacy dei dati: eliminarlo andrebbe secondo l'ambasciata a minare "l'indipendenza dei singoli giudici e la fiducia nella magistratura. Come osserva l'ambasciata degli Stati Uniti, "in maniera intenzionale o meno, il partito al governo ha inviato il messaggio che la supervisione indipendente del governo o le voci di dissenso, anche se prescritte dalla legge, riceveranno ritorsioni, disciplina e licenziamento. Secondo la dichiarazione, i passi che indeboliscono le istituzioni democratiche, come la magistratura o le agenzie di controllo indipendenti, danneggiano le aspirazioni della Georgia all'adesione alla Nato e all'Unione Europea e minano le libertà fondamentali che sono alla base della cultura e della società georgiana. (Rum)