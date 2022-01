Iraq: intelligence arresta otto membri dello Stato islamico a Baghdad, Kirkuk e Diyala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence irachena ha arrestato otto membri dello Stato islamico (Is) durante diverse operazioni condotte nei governatorati di Baghdad, Kirkuk e Diyala. Lo ha reso noto il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, Yahya Rasoul, su Twitter, secondo il quale sono stati arrestati quattro membri a Baghdad, tre a Kirkuk e uno a Diyala. Lo scorso 29 dicembre, l’Is ha annunciato di aver giustiziato il colonnello Yasser al Jourani, ufficiale del ministero dell'Interno iracheno, pochi giorni dopo il suo rapimento insieme ad altre tre persone. Secondo quanto pubblicato dall’organizzazione terroristica, l’uomo era il direttore dell’ufficio passaporti nella citta di Adhamiya e sarebbe stato rapito due settimane fa durante una battuta di pesca presso il lago Hamrin, nel governatorato di Diyala. Nonostante l’Is sia stato dichiarato sconfitto in Iraq nel 2017, sono ancora presenti numerose cellule dormienti nello Stato iracheno. Negli ultimi mesi, il precedente vuoto legislativo in materia di sicurezza – che non assegnava a nessuna istituzione nazionale o regionale la competenza delle operazioni di anti-terrorismo nelle aree di confine tra il Kurdistan iracheno e il resto degli Stati federali – aveva contribuito a un incremento delle violenze jihadiste soprattutto nei governatorati del Diyala, di Kirkuk e di Salah al Din.(Res)