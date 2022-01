Libia: capo Ufficio di revisione denuncia sistema sanitario “corrotto e indebitato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario in Libia ha contratto debiti per oltre un miliardo di dinari (circa 100 milioni di dollari) ed è tra i più corrotti del Paese nordafricano. Lo ha detto Khaled Shakshak, capo dell'Ufficio di revisione contabile, in un'intervista televisiva. “Abbiamo ricevuto registrazioni audio di noti personaggi nel ministero della Salute che ricattano i proprietari delle aziende per accettare tangenti”, ha denunciato Shakshak, criticando anche la scelta del Governo di unità nazionale (Gun) di spendere denaro pubblico in sussidi sociali di dubbia utilità. “Se un miliardo di dinari in più fosse destinato ai centri oncologici, invece che al sostegno dei matrimoni, i pazienti libici non dovrebbero più curarsi all’estero”, ha aggiunto Shakshak. (segue) (Lit)