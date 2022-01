Ambiente: Ciacciarelli (Lega) su Valle del Sacco, commissario certifica fallimento Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di un commissario per quanto concerne l'emergenza Valle Del Sacco, dopo dieci anni, è la dimostrazione che nulla ha fatto l'amministrazione regionale Zingaretti fino ad oggi. Tant'è vero che c'è stato bisogno di nominare un commissario, e quindi quello che ho ribadito io per molto tempo, sia in aula, che sulla stampa, ovverosia la totale assenza su questo problema annoso da parte del Centrosinistra, è certificato oggi con la suddetta nomina. Speriamo che si parta con il piede giusto, che il nuovo commissario, possa, in qualche maniera, cercare di risolvere, o tentare di risolvere le grandi criticità della bonifica, e della salute dei cittadini della Provincia di Frosinone. Pertanto auguro buon lavoro al dott. Bonsignore". Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Lega alla Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli. (Com)