Governo: nessun contrasto Giorgetti-Draghi

20 luglio 2021

- Nessun contrasto tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il presidente del Consiglio Mario Draghi, né sulle misure sul Covid, né su altri argomenti. Secondo quanto si apprende da fonti Lega, le ricostruzioni in tal senso sono da considerarsi fantasiose e destituite di ogni fondamento. Lo stesso Giorgetti ha personalmente informato il presidente del Consiglio che per ragioni familiari questa mattina è ripartito per Varese. Sempre secondo le fonti, la Lega in cabina di regia sarà rappresentata, come già accaduto altre volte, dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia e la posizione del partito sulle misure Covid è stata condivisa insieme con i governatori e con l’accordo del segretario. (Rin)