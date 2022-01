India: missione spaziale Gaganyaan, due siti all’esame per il rientro degli astronauti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due i siti all’esame per il rientro del modulo della prima missione spaziale con equipaggio dell’India. Lo ha rivelato Unnikrishnan Nair S., direttore del Centro per il volo spaziale umano (Hsfc) dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). Il Mar Arabico è la prima scelta, mentre il Golfo del Bengala è la seconda. La missione, annunciata nel 2018 e denominata Gaganyaan, dovrebbe essere lanciata nel 2023. Inizialmente il volo con equipaggio era stato pianificato per il 2022, anno del 75mo anniversario dell’Indipendenza, ma ci sono stati ritardi nella preparazione a causa della pandemia di coronavirus. I quattro astronauti selezionati, dopo l’addestramento in Russia, si prepareranno in un apposito centro in allestimento a Bangalore, nel Karnataka. Prima della loro partenza, sono previsti due voli di prova senza equipaggio, con un robot umanoide chiamato Vyommitra. (segue) (Inn)