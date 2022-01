India: missione spaziale Gaganyaan, due siti all’esame per il rientro degli astronauti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Isro ha un programma per il volo spaziale umano dal 2004, ma non ha ancora sviluppato tutte le tecnologie necessarie per realizzarlo. Il Paese sarebbe il quarto al mondo a raggiungere l’obiettivo, dopo la Russia, gli Stati Uniti e la Cina. Per realizzare il progetto l’agenzia spaziale dell’India si avvale della collaborazione della Russia e della Francia. Inoltre l’Agenzia spaziale australiana fornirà servizi di tracciamento servendosi della stazione situata sulle Isole Cocos (Keeling). I quattro piloti dell’Aeronautica militare indiana selezionati per la missione spaziale con equipaggio sono stati addestrati nel Centro addestramento cosmonauti e di ricerca Jurij Gagarin di Star City, nella regione di Mosca, gestito da Glavkosmos, società dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. (segue) (Inn)