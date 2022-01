Roma: Giannini (Lega), pandemia non sia cavallo di troia per licenziare lavoratori turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizzare la scusa della pandemia per alleggerirsi del costo del personale. E' quanto sta accadendo un po' ovunque nel settore ricettivo a Roma, con i grandi alberghi della nostra città depredati da fondi stranieri che licenziano il personale storico, per poi riaprire con nuovi dipendenti, magari di altre nazionalità o con contratti esternalizzati e precari". Così in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, membro della commissione lavoro. "Il caso emblematico è quello dello Sheraton, uno dei fiori all'occhiello tra gli alberghi della Capitale e noto centro congressuale, con 164 dipendenti, mandati a casa su due piedi ignobilmente. Questi lavoratori sono spesso over 40 se non addirittura over 50, quindi per loro sarà ancora più difficile poi trovare un nuovo impiego". (segue) (Com)