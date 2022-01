Roma: Giannini (Lega), pandemia non sia cavallo di troia per licenziare lavoratori turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di ricorrere agli ammortizzatori sociali e agli strumenti normativi, in attesa della ripresa -sostiene anche Giannini-, le nuove proprietà preferiscono licenziare i dipendenti che hanno fatto la fortuna di quelle strutture. Per la sola città di Roma l'impatto economico del Covid sul settore turistico è stato devastante, con una contrazione delle prenotazioni dell'81,2 percento. Occorre però intervenire immediatamente affinché questa emergenza sanitaria non diventi il cavallo di troia per conquistare le 'perle' del nostro Paese e ridurre sul lastrico intere categorie con migliaia di lavoratori. Quello del turismo, settore particolarmente caro alla Capitale e all'Italia intera, è soprattutto un declino che avviene sulle spalle di antiche aziende italiane e di risorse umane specializzate, una deriva che va risolutamente fermata". (Com)