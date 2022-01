Taiwan: Aeronautica avvia esercitazione per contrastare sortite dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica di Taiwan ha avviato un'esercitazione di tre giorni funzionale a incrementare la capacità difensiva dell'isola e a contrastare le frequenti sortite della Cina. Lo riferisce il quotidiano locale "Taiwan News", precisando che i caccia F-16 utilizzati nella simulazione sono decollati oggi dalla base militare di Chiayi, nel sud dell'isola. Nel mese di gennaio, la Cina è tornata a far volare i propri aerei da guerra nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) taiwanese, violata ieri con sette velivoli nell'angolo sud-ovest. Le sortite, come riferito più volte dagli ufficiali di Pechino, hanno lo scopo di tutelare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, che rivendica l'isola come parte inalienabile del proprio territorio. (segue) (Cip)