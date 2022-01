Taiwan: Aeronautica avvia esercitazione per contrastare sortite dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel tentativo di ostacolare le rivendicazioni territoriali della Cina, i vertici delle forze armate di Taipei hanno annunciato diverse iniziative negli ultimi mesi del 2021, tra cui un nuovo programma d'addestramento per militari e riservisti. Stando a quanto riferito dal ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, il 13 per cento dei 110 mila riservisti presenti nel Paese sarà sottoposto a esercitazioni obbligatorie di 14 giorni, con un incremento delle attività di combattimento e di tiro. La volontà di rafforzare la capacità difensiva delle forze armate locali era stata preannunciata da Chiu anche lo scorso 14 ottobre, dopo che genieri ed esperti militari della Repubblica popolare avevano condotto simulazioni di sbarco sulla spiaggia antistante il mare di Taiwan. A margine di un'audizione parlamentare, il ministro di Taipei aveva esposto l'esigenza di preparare i militari soprattutto alla "guerra cognitiva" perpetrata dalla Cina, accusata di "fiaccare il morale delle truppe" con la disinformazione. "Il dovere dell'Esercito – aveva aggiunto – è di proteggere tutte le persone a Taiwan contro le minacce alla sicurezza nazionale" e fare in modo che "possano vivere la propria vita in un ambiente libero e democratico". (segue) (Cip)