Slovacchia: Fico (Smer) critica bozza d’accordo su difesa con Stati Uniti

- La bozza di accordo di difesa tra Slovacchia e Stati Uniti è “manifestamente sfavorevole” per Bratislava. Lo ha dichiarato il leader del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico, ripreso dal quotidiano “Dennik N”. La formazione politica di opposizione non mette in discussione la presenza slovacca nella Nato ma reputa che l’accordo vada oltre gli obblighi che discendono dall’appartenenza all’Alleanza atlantica e violi la sovranità slovacca. “Sforzi per la firma dell’accordo sono già stati fatti, specialmente nel 2019 e 2020”, ha detto Fico, aggiungendo che “il fatto che l’accordo non sia stato firmato prova che la leadership politica di Smer aveva un atteggiamento negativo” nei confronti dello stesso. (Vap)