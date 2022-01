Bulgaria: Covid, forte aumento di contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha registrato un forte aumento dei contagi nelle ultime 24 ore, con 6.252 nuovi casi a fronte dei 1.918 del giorno precedente. Secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie nazionali, il 73 per cento dei nuovi contagiati non è stato vaccinato. Il 14,6 per cento dei 42.828 test eseguiti è risultato positivo, in aumento rispetto all'11 per cento di martedì. Il numero di casi attivi registrati è aumentato arrivando a 111.467 unità. Sono 4.477 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale mentre 468 sono in terapia intensiva. Delle 887 persone ricoverate ieri in ospedale, l'83 per cento non è vaccinato. Sono infine 157 le persone decedute nella giornata di ieri, e 142 di loro non erano vaccinate. (Seb)