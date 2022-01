Libano: incontro presidente Aoun e premier Miqati, riunione di governo entro due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente libanese Michel Aoun e il primo ministro Najib Miqati hanno concordato l'apertura di una sessione straordinaria del Parlamento e la convocazione di un Consiglio dei ministri entro i prossimi due giorni per discutere del progetto di legge per il bilancio dello Stato 2022. È quanto emerso in seguito ad un incontro tra i due. “Abbiamo concordato l’apertura di una sessione straordinaria del Parlamento", ha affermato Miqati, indicando di aver informato il presidente che il bilancio nazionale per il 2022 è “ormai pronto” e sarà consegnato entro due giorni. "Non appena il bilancio sarà consegnato, sarà convocato il Consiglio dei ministri", ha annunciato il premier. Il governo libanese non si riunisce dallo scorso 12 ottobre in seguito ad alcuni dissidi relativi al giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sulla doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020.(Lib)