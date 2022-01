Migranti: Tunisia, sventato un tentativo di emigrazione illegale dalle coste di Enfidha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera tunisina di Sousse, in collaborazione con le unità della Guardia nazionale, sono riuscite ieri a contrastare un tentativo di emigrazione verso l'Italia dalla spiaggia della città di Enfidha. Lo riferisce il portavoce ufficiale del sindacato della Guardia costiera di Sousse, Karim Belhouch, all'agenzia stampa ufficiale "Tap", specificando che sono state arrestate 12 persone provenienti dai quartieri popolari di Sousse, di età compresa tra 17 e 24 anni, prima di consegnarli alla autorità di sicurezza della regione per ulteriori indagini e controlli. Belhouch ha aggiunto che due persone arrestate erano ricercate per vari casi, affermando anche che la procura ha autorizzato l'adozione di provvedimenti giudiziari nei loro confronti. (Tut)