Lombardia: da Regione contributo di 4 milioni per acquisto strumenti tecnologici a persone disabili

- Con delibera n. 5682 del 15 dicembre 2021 la misura “Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati” è stata rifinanziata con 4 milioni di euro. Lo comunica Regione Lombardia sul proprio sito ufficiale sottolineando che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del sistema informativo bandi online con le credenziali Spid o Cns o Cie. La nuova modalità di accesso sarà attiva dalle ore 12:00 del 1 febbraio 2022. (Com)