Paesi Bassi: autorità annunciano abbattimento di 190 mila polli per nuovo focolaio influenza aviaria

- Nei Paesi Bassi si procederà all'abbattimento di circa 190 mila polli in due allevamenti, dopo che il virus dell'influenza aviaria H5N1 è stato rilevato in uno degli stabilimenti di avicoltura. Come spiegato dalle autorità sanitarie olandesi, si tratta della seconda epidemia di influenza aviaria segnalata nei Paesi Bassi questa settimana, dopo che una scoperta simile nella provincia settentrionale della Frisia ha portato all'abbattimento di circa 225 mila polli. (Beb)