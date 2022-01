Francia: Covid, proteste e violenze in un ospedale in Guadalupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Centro ospedaliero universitario di Pointe-a-Pitre, nella Guadalupa francese, Gerard Cotellon, e i suoi collaboratori sono stati evacuati dagli uffici della struttura, assediata da manifestanti contrari all'obbligo vaccinale contro il coronavirus per il personale sanitario. "Sono stato portato via con un pugno alle costole e un enorme colpo sulla testa. Penso di avere perso conoscenza per 10 secondi", ha detto il dirigente secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Aggredito anche il suo vice, Cedric Zolezzi. "Mi hanno strappato la camicia. Mi hanno lanciato dell'urina su di me mentre correvo verso una macchina della polizia", ha affermato Zolezzi. La direzione ha annunciato che sporgerà denuncia. (Frp)