Lazio: polizia postale, nel 2021 sequestrati 19mila gigabyte materiale pedopornografico

- Un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online è stato registrato, a livello nazionale, dagli agenti della polizia postale in cui compartimento del Lazio, in tale ambito, nell’anno 2021, ha trattato oltre 588 casi. Le numerose indagini avviate, che hanno portato all’esecuzione di 110 perquisizioni, all’arresto di 7 persone ed alla denuncia in stato di libertà di 116 soggetti indagati a vario titolo per i reati di adescamento di minori e di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico; procedendo contestualmente al sequestro di oltre 19.095 gigabyte di contenuti multimediali di tale illecita natura. Nel corso di tale attività sono stati inoltre visionati 16.341 spazi virtuali.(Rer)