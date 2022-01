Kazakhstan: manifestanti irrompono nel municipio di Almaty, in corso incendi e sparatorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan ha dichiarato lo stato di emergenza ad Almaty a seguito delle proteste esplose nella piazza centrale della località contro l’aumento dei prezzi del gas. "Alla luce della situazione aggravata, per mantenere la sicurezza pubblica, ripristinare la legalità e l'ordine pubblico, difendere i diritti e le libertà dei cittadini, il capo dello Stato, Kassym-Jomart Tokayev, ha firmato un decreto per imporre lo stato di emergenza nella provincia di Mangystau e nella città di Almaty", ha affermato l'ufficio in una nota, aggiungendo che le nuove disposizioni dureranno da oggi, mercoledì 5 gennaio, fino al 19. Le misure includono l'imposizione di un coprifuoco dalle 23.00 alle 7.00 del mattino, il divieto di vendere armi e alcolici nella zona e restrizioni alla possibilità di entrare e uscire dalla città. Almaty è stata teatro di tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Gli apparati di sicurezza hanno utilizzato gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i dimostranti nelle strade circostanti la piazza centrale della città. (segue) (Res)