Roma: controlli Covid e antidroga, sospese le licenze a quattro titolari di locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli svolti dagli agenti della questura capitolina alle attività commerciali di Roma hanno portato al provvedimento di chiusura temporanea per 4 locali. In un primo caso la Divisione polizia amministrativa ha sospeso, con provvedimento del Questore, la licenza per 15 giorni al titolare di un bar in zona Monteverde con conseguente chiusura dell'esercizio. Il provvedimento, notificato dagli agenti della Polizia di Stato del XII Distretto Monterverde, è scaturito a seguito dell'arresto del marito della titolare, preposto alla somministrazione all'interno del bar, che, il 16 dicembre scorso, durante un controllo nell'esercizio è stato trovato in possesso di stupefacenti. Lo stesso, nella circostanza è stato condannato ad un anno e 10 mesi di reclusione nonché al pagamento di una multa di 3 mila euro nonché all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre giorni a settimana. (segue) (Rer)