Roma: controlli Covid e antidroga, sospese le licenze a quattro titolari di locali (2)

- Intensi i controlli, finalizzati ad un corretto svolgimento della movida e del rispetto delle normative che presidiano il contenimento della diffusione del Covid 19, anche in zona Torpignattara e Pigneto dove gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno provveduto a notificare a due distinte attività commerciali un provvedimento di chiusura di 7 giorni emessi dal Questore, ai sensi dell'art 100 del Tulps, dopo i controlli specifici fatti dalla polizia e l'istruttoria avviata dalla Divisione amministrativa e sociale. A motivare i provvedimenti, in entrambi i casi, la violazione della normativa anti Covid con chiusure temporanee per entrambi di 5 giorni e multe rispettivamente di 2.800 euro nel primo caso e 10.200 euro nel secondo. A Torpignattara poi i poliziotti avevano sorpreso sorpresa, in flagranza di reato, un avventrice del locale nella cessione di sostanza stupefacente. (segue) (Rer)