Sudafrica: rapporto su corruzione di Stato raccomanda istituzione autorità indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica, suggerisce ancora il rapporto, "ha bisogno di un organismo anticorruzione libero da controlli politici e in grado di combattere la corruzione con energie fresche e concentrate, in caso contrario la fiducia del pubblico non sarà ristabilita nel sistema degli appalti. La responsabilità ultima di guidare la lotta alla corruzione negli appalti pubblici non può essere nuovamente lasciata a un dipartimento governativo o essere soggetta al controllo ministeriale. Ciò che serve sono autorità specializzate di vigilanza e monitoraggio che operino sulla base della loro piena e libera indipendenza, cioè soggette solo alla Costituzione e alla legge”, si legge nel rapporto, che suggerisce inoltre che la scelta dei funzionari che guideranno e il personale di tali organismi non dovrebbe essere lasciata alla discrezione del governo. "Tali nomine devono essere conformi a una procedura trasparente in un processo pubblico", afferma il rapporto, che individua inoltre finanziamenti inadeguati e posti vacanti tra i fattori che potrebbero impedire a tale agenzia di svolgere il proprio lavoro in modo efficace e corretto. “Queste misure, prese insieme, sono state in larga misura responsabili di impedire che i trasgressori siano ritenuti responsabili delle loro azioni. Per garantire che l'Agenzia sia in grado di svolgere il suo lavoro in modo efficace e corretto, sarà necessario garantire che l'adeguatezza dei suoi finanziamenti sia a prova di interferenze politiche. Ciò può essere ottenuto mediante tutele integrate nella legislazione delega e prevedendo fonti di entrate aggiuntive ai finanziamenti parlamentari", afferma il documento. (segue) (Res)