Sudafrica: rapporto su corruzione di Stato raccomanda istituzione autorità indipendente (3)

- La commissione ha inoltre raccomandato al governo, in consultazione con il settore delle imprese, di preparare e pubblicare una Carta nazionale contro la corruzione negli appalti pubblici. La Carta includerebbe un codice di condotta che definisca gli standard etici che si applicano nell'approvvigionamento di beni e servizi per il pubblico. La commissione ha inoltre raccomandato al governo di introdurre una legislazione per l'istituzione di un'Agenzia anticorruzione per gli appalti pubblici (Ppaca) indipendente, che costituirà l'Agenzia come un organismo indipendente, soggetto solo alla Costituzione e alla legge, che avrà giurisdizione in tutto il Paese, sarà imparziale e dovrà svolgere le sue funzioni "senza timori, favori o pregiudizi". Il panel che ha redatto il documento, presieduto dal giudice capo ad interim Raymond Zondo, ha indagato sulle accuse di "cattura dello Stato" ("State capture", tipo di corruzione politica sistemica in cui gli interessi privati influenzano in modo significativo i processi decisionali di uno Stato a proprio vantaggio), corruzione e frode nel settore pubblico durante il periodo al potere di Zuma tra il 2009 e il 2018. Le restanti parti del rapporto dovrebbero essere consegnate a Ramaphosa entro la fine del prossimo mese. (Res)