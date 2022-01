Mafia: sindaco Palermo, Fava esempio per giovani e professionisti d'informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pippo Fava nel silenzio assordante e connivente delle istituzioni e della società civile, in un tempo nel quale si negava l'esistenza della mafia, ha denunciato gli intrecci tra Cosa Nostra, politica, affari, imprenditoria e massoneria". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nel trentottesimo anniversario dell'omicidio di Pippo Fava. "Le sue inchieste e il suo concetto etico del giornalismo - ha continuato Orlando - libero da ogni forma di ingerenza o condizionamento, rappresentano un grande esempio per i giovani e i professionisti dell'informazione. Fava cercava con senso del dovere la verità in un momento storico nel quale questa doveva essere taciuta a tutti i costi. A distanza di trentotto anni dal suo omicidio resta vivido il ricordo di un intellettuale delegittimato durante la sua carriera che ha portato avanti con coraggio i valori della libertà d'espressione e della lotta all'illegalità". (Ren)