Pa: Matrisciano (M5s), smart working in questa fase è risorsa e non zavorra

20 luglio 2021

- In una fase così acuta di diffusione del virus, con migliaia di nuovi casi ogni giorno, riteniamo che affidarsi allo smart working per ciò che riguarda il pubblico impiego sia la scelta decisamente più sensata. Lo afferma in una nota Susy Matrisciano (M5s), presidente della commissione Lavoro del Senato. "In queste settimane è lo strumento che più di ogni altro può consentirci di limitare i nuovi casi di contagio e allo stesso tempo di non interrompere attività fondamentali della pubblica amministrazione il cui stop potrebbe creare numerosi disservizi. Sbaglia chi continua a concepire il telelavoro come una zavorra o peggio ancora come un privilegio per i dipendenti della PA: in un momento così difficile, è importante che la macchina degli uffici pubblici non si fermi. Come Movimento 5 Stelle siamo convinti che il governo debba vincere ogni resistenza e aprire subito a questo fondamentale strumento, come del resto stanno facendo tanti altri paesi in Europa", aggiunge. (Rin)