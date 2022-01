Spagna: un bambino morto e otto feriti per giostra gonfiabile spazzata dal vento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' deceduto uno dei nove bambini feriti ieri quando una giostra gonfiabile alla fiera di Mislata (Valencia) è stata sollevata e rovesciata dal vento, mentre solo uno continua ad essere ricoverato in prognosi riservata. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". La polizia nazionale sta indagando sulle cause dell'incidente, mentre i vigili del fuoco per diverso tempo hanno controllato la struttura dell'attrazione per escludere la possibilità che qualcuno fosse rimasto intrappolato. (Spm)