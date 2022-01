Energia: fonti stampa, Tomasevic unico candidato alla guida dell'Ente statale della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di direttore dell'Ente statale per l'energia elettrica della Serbia vede attualmente come unico candidato l'ingegnere Miroslav Tomasevic. Lo ha riferito il rappresentante sindacale di Eps, Milan Djordjevic, al quotidiano "Danas". Tomasevic è l'attuale direttore esecutivo per la produzione di energia all'interno della società. Il giornale ricorda che il governo non ha ancora reso noto quando il direttore facente funzioni di Eps, Milorad Grcic, sarà sostituito. La ministra serba dell'Energia, Zorana Mihajlovic, ha dichiarato in precedenza che "Tomasevic è un ottimo ingegnere", aggiungendo di non sapere se sarà lui il candidato alla posizione di direttore generale. Il quotidiano riferisce oggi che "quello che si ipotizza è che l'ufficio della prima ministra Ana Brnabic stia valutando se eleggere Tomasevic direttore generale in un concorso, che in tal caso il governo è obbligato ad indire", o se deciderà comunque di nominarlo direttore ad interim su nomina diretta. "Secondo le informazioni in mio possesso, Miroslav Tomasevic è l'unico candidato alla carica di direttore di Eps. È un buon ingegnere che capisce il suo lavoro, è in azienda da molto tempo e ha tutte le qualifiche per ricoprire quella posizione. Penso che sarebbe la persona giusta", ha dichiarato il rappresentante sindacale Djordjevic. La sostituzione di Gracic alla guida di Eps è stata annunciata per la prima volta dal presidente serbo Aleksandar Vucic. L'annuncio è stato fatto a metà dicembre, dopo che il sistema della distribuzione era crollato per alcuni giorni a causa del maltempo costringendo a costose importazioni di emergenza. Grcic era stato nominato direttore ad interim, con decisione diretta del governo, il 15 marzo 2016. (Seb)