Francia: caso Depakine, Sanofi giudicata responsabile per mancati controlli e informazioni

- Il tribunale giudiziario di Parigi ha ritenuto il gruppo farmaceutico Sanofi responsabile di uno "sbaglio, mancando al suo obbligo di vigilanza e al suo obbligo di informazione" in merito ai rischi per il feto legati al suo medicinale Depakin. La giustizia francese ha poi giudicato "ricevibile" l'azione legale condotta da un gruppo di vittime del medicinale contro l'epilessia, aprendo la strada ad un procedimento giudiziario. Il farmaco Depakine è accusato di aver provocato gravi handicap in bambini nati da madri che lo hanno assunto in gravidanza. (Frp)