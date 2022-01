Mobilità: Picca (Lega), per la Roma Lido da Raggi a Gualtieri passati da padella a brace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci appelliamo anche alla nuova amministrazione del Municipio X che non può continuare ad assistere in silenzio alle continue umiliazioni che subiscono i cittadini lidensi quotidianamente alle prese con i disservizi della Roma-Lido. E' finita la pazienza, bisogna agire per il bene comune e non continuare con le solite promesse elettorali puntualmente disattese non appena si prende la poltrona", conclude la Picca. (Com)